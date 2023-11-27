Царь-колледж: что известно о кампусе среднего профессионального образования за 9 млрд рублей

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Не так давно стало известно, что в Калининграде планируют построить кампус для учащихся средних профессиональных учреждений. Из официально опубликованных документов понятно, что власти планируют масштабный проект, на воплощение в жизнь которого уйдет много лет и ресурсов. «Новый Калининград» рассказывает о деталях запланированной большой стройки.



Сейчас стоимость строительства учебного учреждения оценивается в 9,32 млрд рублей. Однако, учитывая тенденции последних лет в части быстрых темпов удорожания строительства из-за сложностей с логистикой и ростом цен на стройматериалы, можно обоснованно предположить, что смета еще успеет вырасти. Возможно, неоднократно.

Согласно опубликованным данным, запланированные учебные корпусы должны быть рассчитаны на 3 500 учащихся. Намечено построить и общежития: одно — обычное, в котором смогут разместиться 1 165 человек; другое именуется «корпусом повышенной комфортности», там будет предусмотрено 400 мест. Последний планируют использовать для временного размещения приглашенных преподавателей, экспертов и делегаций из других регионов, которые, как задумали авторы проекта, будут приезжать на стажировки и курсы повышения квалификации.

Утверждается, что профтехобучение в кампусе будет вестись по 20 базовым программам среднего образования и еще по 35-40 направлениям дополнительного образования.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос, появиться кампус должен на базе Колледжа информационных технологий и строительства (КИТиС) по адресу: ул. Горького, 166. К строительству планируют приступить в 2028 году.









При этом, как заявляют власти, подобное «расширение» КИТиСа не означает, что в регионе будут ликвидировать другие средние учебные заведения.

Внимание к территории КИТиСа (ее площадь составляет более 5 гектаров) на областном уровне проявляется не впервые. В 2013 году вокруг имущества колледжа (в те годы — Промышленно-строительного техникума) возник громкий скандал. Педагоги тогда написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором обвинили Корпорацию развития Калининградской области в рейдерском захвате территории учебного заведения. Они утверждали, что техникум хотят закрыть, чтобы на его месте создать IT-парк «Калининград». Экс-руководитель корпорации Евгений Михайлов тогда был вынужден заявить, что учебное заведение будет работать и дальше. В 2015 году проект IT-кластера пытались перенести уже под Ладушкин. Сейчас нечто подобное под условным названием IT-парк (официально — «Технопарк высоких технологий») строится на Советском проспекте.

Дальнейшие планы развития Колледжа информационных технологий и строительства связывались уже с его образовательным профилем. Губернатор Антон Алиханов кратко сообщил о планах на расширение КИТиСа в декабре 2022 года. Тогда он рассказал, что власти планируют построить для студентов среднего учебного заведения кампус, «такой же, как у БФУ». Тогда губернатор обратил внимание, что у колледжа есть значительный по размеру земельный участок в 5 га, который сейчас большей частью не задействован.

Новый проект продиктован прежде всего обширными промышленными планами. В ближайшие несколько лет в регионе планируют создать несколько крупных промышленных предприятий, в том числе это гигафабрика под Неманом от Росатома по производству литий-ионных аккумуляторов и сельскохозяйственные проекты группы компании «Атлантис». Четкого понимания того, кто будет трудиться на этих заводах, у областных властей сейчас нет. В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.

Текст: Павел Каменев, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»