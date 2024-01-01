В России с 1 января увеличили пенсии и минимальный размер оплаты труда

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В России с 1 января выросли страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщает РБК.

Пенсии выросли на 7,5%. Повышение коснется 32 млн человек. Минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5% — с 16 242 рублей до 19 242 рублей. Также с 1 января на 4,5% проиндексированы выплаты военным и ряду сотрудников федеральных органов власти, уволенным с военной службы и проходившим военные сборы.

В Калининградской области минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличился на 3 тыс. рублей и составил 20 тыс. рублей.

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