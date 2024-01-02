В «Храброво» задерживается прилет пяти рейсов

В «Храброво» на 11.10 минут вторника, 2 января, ожидают задержку прилета пяти рейсов. Эта информация следует из онлайн-табло, размещенного на сайте аэропорта.



Согласно расписанию, задерживается посадка четырех рейсов из Москвы (три их них из «Шереметьево», один — из «Домодедово») и одного самолета из Санкт-Петербурга. Отправка рейсов происходит без задержек.

Днем ранее, в понедельник, 1 января в аэропорту «Храброво» предупреждали о возможных задержках рейсов в ближайшие дни из-за сложных погодных условий.