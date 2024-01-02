В «Храброво» задерживается прилет пяти рейсов

Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

В «Храброво» на 11.10 минут вторника, 2 января, ожидают задержку прилета пяти рейсов. Эта информация следует из онлайн-табло, размещенного на сайте аэропорта.

Согласно расписанию, задерживается посадка четырех рейсов из Москвы (три их них из «Шереметьево», один — из «Домодедово») и одного самолета из Санкт-Петербурга. Отправка рейсов происходит без задержек.

Днем ранее, в понедельник, 1 января в аэропорту «Храброво» предупреждали о возможных задержках рейсов в ближайшие дни из-за сложных погодных условий.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter