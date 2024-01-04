На диагностику газопровода в Балтийск выделяют 89,5 млн рублей

Региональные власти выделяют 89,5 млн рублей на техническое диагностирование газопровода в Балтийск. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.



Как указано в документе, средства выделяются из резервного фонда областного правительства. Региональное управление заказчика капитального строительства должно организовать на эти деньги техническое диагностирование газопровода-отвода к Светлому и АГРС в районе поселке Черепаново Светловского округа. От ведомства требуется «осуществить закупку работ» до 31 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что срок завершения строительства газопровода до Балтийска перенесли на 20 сентября 2024 года. До этого в документах значилась другая дата — 20 декабря 2023 года. Губернатор Антон Алиханов заявлял в середине декабря, что техническая готовность объекта составляет 90%.