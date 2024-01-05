Горвласти планируют продлить одну из пешеходных улиц Калининграда (фото)

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Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

Власти Калининграда планируют продлить вело-пешеходную зону Фестивальной аллеи до Советского проспекта. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в своём Telegram-канале вечером в четверг, 4 января, подводя итоги выездного совещания.

«Для этого, правда, изменения в генплан внести надо, но мы обязательно займёмся этим в наступившем году», — написала сити-менеджер. Также она поручила коллегам начать проектирование тротуара по правой стороне проспекта Мира. «Людей там ходит много, что не всегда безопасно из-за близости проезжающего трамвая», — пояснила Дятлова.

50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея

Реконструкция участка Фестивальной аллеи от ул. Леонова до ул. Комсомольской стоимостью более 25 млн рублей проводилась в течение девяти месяцев.

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