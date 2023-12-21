50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото)

50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото) 50 оттенков коричневого: как выглядит после ремонта Фестивальная аллея (фото)
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В Калининграде близится к завершению реконструкция Фестивальной аллеи. Согласно контракту подрядчик должен выполнить все работы в срок до 30 декабря. Напомним, сэкономить на подряде властям не удалось: компания «Карьер-Калининград» взялась выполнять работы за максимальную сумму 25 млн 280 тыс. рублей. За эти деньги предполагалось отремонтировать участок от ул. Леонова до ул. Комсомольской: снять асфальт, уложить брусчатку, привести в порядок тротуары, установить 14 урн и 18 скамеек и высадить 21 дерево. Работы велись 9 месяцев. Как выглядит обновленная Фестивальная аллея, оценила фотокорр «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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