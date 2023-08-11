Непрерывно-пешеходная: как должна выглядеть Фестивальная аллея после ремонта (эскизы)

Эскиз предоставлен пресс-службой администрации Калининграда
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В Калининграде после реконструкции участка Фестивальной аллеи от ул. Леонова до ул. Комсомольской для автомобилей оставят узкий проезд, огороженный столбиками, а пешеходную часть расширят до полноценного бульвара. Это аллею полностью переформатирует. О том, как изменится улица, ранее использовавшаяся как стихийная парковка, выяснил «Новый Калининград».

В четверг, 10 августа, на Фестивальной аллее побывала глава администрации Калининграда Елена Дятлова вместе с подчиненными. Сейчас на этом участке демонтировано старое асфальтовое покрытие и оставлена одна линия трамвайных путей (движение трамваев осуществляется поочередно, с кнопочным переключением светофора). По словам руководителя «Калининград-ГорТранса» Владимира Фомина, все растяжки (кроме контактных сетей трамвая) в процессе работ подрядчик уберет под землю.

Первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков пояснил, что консультации по проектированию Фестивальной аллеи были получены и от советника губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, и от главного архитектора города Андрея Анисимова. Что касается ликвидации парковки, то о ней, как уверяет Шлыков, были предупреждены все собственники и арендаторы близлежащих коммерческих помещений.

Эскиз предоставлен пресс-службой администрации Калининграда

«Столбики мы ставим, чтобы не провоцировать парковку на тротуарах. Появляется велодорожка, мы сделаем ее бесшовной. Сейчас она прерывается, надо зигзагом [ехать]. Все уберется под землю, специально опоры заказали, чтобы открепиться от фасадов домов. Видите, — указал Шлыков на висящие над головой провода, — растяжки на фасадах домов? С собственниками мы уже все согласовали, опоры будут посередине трамвайных путей».

Мощение тротуаров, по словам Шлыкова, будет выполнено крупноформатной плиткой с элементами брусчатки, а автомобильный проезд собираются направить только в одном направлении.

«Можно будет поизучать пассажирский спрос и переключить реверс в другую сторону», — добавил чиновник.

Чтобы территория многоквартирных домов визуально не выбивалась, мэрия оформила сервитут и планирует дойти с благоустройством до фасадов и въездов во дворы.

«У нас было очень много обращений от жителей, — прокомментировала Елена Дятлова необходимость реконструкции. — Мы говорили, что Фестивальная аллея должна стать непрерывной и пешеходно-велосипедной на всем протяжении».

При этом в парк между Фестивальной аллеей и улицей Карла Маркса с благоустройством власти «не заглублялись», однако улица будет связана с ним тропинками. Парком, по словам Дятловой, город займется только после того, как калининградцы примут такое решение через голосование.

Напомним, что реконструкцией на этом участке занимается компания «Карьер-Калининград», с которой заключен контракт на сумму 25 280 300 рублей. Сэкономить на подряде властям не удалось: подрядчик выполняет работы за максимальную сумму. Но, возможно это и к лучшему, учитывая непрерывно дорожающие стройматериалы. Все работы должны быть выполнены до 30 декабря этого года. Проектом предусмотрены также высадка 21 дерева (они будут оформлены с применением чугунных приствольных квадратов), установка 14 урн и 18 скамеек.

Текст, фото: Иван Марков / Новый Калининград, иллюстрации предоставлены пресс-службой администрации Калининграда

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