Литва обещает возобновить пропуск груженых фур с 8 января

Ограничения на пропуск груженых фур через литовскую границу продлятся до полуночи 8 января. Об этом сообщает на своем официальном сайте «Росгранстрой».



С четырех утра 6 января во всех литовских пунктах пропуска, включая Кибартай (c калининградской стороны — Чернышевское), проводится обслуживание таможенной системы. Транспорт без груза, легковые авто и пешеходы могут пересекать литовские КПП в обычном режиме. Ранее о сложностях с прохождением границы в Чернышевском сообщала областная таможня.

«Рекомендуем отменить или перенести заявку на транспортные средства с грузом в системе электронной очереди для пересечения границы в пункте пропуска Чернышевское в период проведения технических работ литовской стороной», — говорится в сообщении «Росгранстроя».

Согласно оперативной информации, по состоянию на 16.00 субботы в очереди перед пунктом контроля в Чернышевском находятся 25 грузовиков, в накопителе — 30. Отставание от зарезервированного времени составляет 15 часов.

