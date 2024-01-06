Литва обещает возобновить пропуск груженых фур с 8 января

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Ограничения на пропуск груженых фур через литовскую границу продлятся до полуночи 8 января. Об этом сообщает на своем официальном сайте «Росгранстрой».

С четырех утра 6 января во всех литовских пунктах пропуска, включая Кибартай (c калининградской стороны — Чернышевское), проводится обслуживание таможенной системы. Транспорт без груза, легковые авто и пешеходы могут пересекать литовские КПП в обычном режиме. Ранее о сложностях с прохождением границы в Чернышевском сообщала областная таможня.

«Рекомендуем отменить или перенести заявку на транспортные средства с грузом в системе электронной очереди для пересечения границы в пункте пропуска Чернышевское в период проведения технических работ литовской стороной», — говорится в сообщении «Росгранстроя».

Согласно оперативной информации, по состоянию на 16.00 субботы в очереди перед пунктом контроля в Чернышевском находятся 25 грузовиков, в накопителе — 30. Отставание от зарезервированного времени составляет 15 часов.


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