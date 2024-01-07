Евгений Маслов: в демонтаже фахверковых складов в Железнодорожном нет проблемы

В Службе госохраны объектов культурного наследия в курсе демонтажа одного из фахверковых складов в Железнодорожном. По словам руководителя Службы Евгения Маслова, разборка здания не является проблемой.



«Все по проекту. Разрешения выдавались муниципалитетом, — рассказал Евгений Маслов „Новому Калининграду“. — Дело в том, что сама конструкция такая, что она изначально сборно-разборная. Но подрядчики максимально будут сохранять старые материалы».

Маслов также заметил, что, по всей вероятности, подрядчик будет разбирать и второе здание, так как оно грозит обрушиться на соседнее здание.

«Проекта по второму зданию я не видел, он находится в ведомстве муниципалитета, — заметил чиновник. — Но я за людей сильно переживаю, которые рядом живут. Как бы там не рухнуло ничего».

Ранее гендиректор компании «Строймонтажсервис» (компания является подрядчиком по восстановлению объекта) Валерий Щербатых рассказал «Новому Калининграду», что стены склада невозможно было сохранить, так как здание было «полностью аварийным».

По мнению подрядчика, той же процедуре вскоре придется подвергнуть и соседнее здание.