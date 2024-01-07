В Железнодорожном полностью разобрали один из фахверковых складов

В поселке Железнодорожный Правдинского района подрядчик, приступивший в начале декабря к восстановлению одного из фахверковых складов, полностью разобрал это здание. О том, что его невозможно было сохранить, «Новому Калининграду» рассказал гендиректор компании «Строймонтажсервис» (компания является подрядчиком по восстановлению объекта) Валерий Щербатых.



«Останется часть элементов, — прокомментировал демонтаж Щербатых. — Остальное складываем в склад. Все вернется на место. Это полностью аварийное здание».

По мнению подрядчика, той же процедуре вскоре придется подвергнуть и соседнее здание.

«Второе здание еще не лучше, — заметил Валерий Щербатых. — Пока его не обследовали, но, судя по всему, процентов на 80 оно в таком же состоянии, как и это».

Склад, который сейчас демонтирован, освободили от многолетнего мусора еще в конце ноября прошлого года. Здание было выкуплено в 2022 году, а соседнее — в октябре 2023 года. Оба склада приобрела компания «Бартия», возглавляемая Вячеславом Ворониным (его компания также занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более чем 20 лет.

Еще в 1991 году склады перешли в собственность Сергея Бочкова и Вячеслава Пивоварова, однако владельцы длительное время не занимались сохранением объектов. В 2014 году склады начали разбирать якобы для последующей реконструкции, но демонтаж удалось остановить при помощи общественников (здания же так и остались в полуразрушенном состоянии). Впоследствии власти неоднократно заявляли о своем намерении изъять объекты (например, в 2018-м, и в 2019-м годах). В конце 2019 года в правительстве заявили, что собственники приступили к реконструкции (работы по первому складу обещали завершить в апреле 2020 года), однако впоследствии губернатор Антон Алиханов сообщил, что собственник «опять всё это бросил». 30-летнее разрушительное владение было прервано в июне 2021 года, когда Правдинский районный суд удовлетворил иск областных властей об изъятии фахверкового склада в Железнодорожном у прежнего собственника — бизнесмена Сергея Бочкова. Позднее изъят был и второй склад.