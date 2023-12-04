После 30 лет разрушений: в Железнодорожном готовятся к восстановлению фахверковых складов (фото)

В центре Железнодорожного, на улице Пушкинской, начались работы по расчистке фахверковых складов перед их восстановлением. Судя по всему, на этот раз объекты культурного наследия, которые почти десять лет назад чуть было не «пустили на кирпич», действительно спасут.



Первый склад, помещения которого в течение выходных освобождал от мусора подрядчик, был выкуплен в 2022 году, а второй — в октябре 2023 года. Оба склада выкупила компания «Бартия», возглавляемая Вячеславом Ворониным (его компания также занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более чем 20 лет.

Еще в 1991 году склады перешли в собственность Сергея Бочкова и Вячеслава Пивоварова, однако владельцы длительное время не занимались сохранением объектов. В 2014 году склады начали разбирать якобы для последующей реконструкции, но демонтаж удалось остановить при помощи общественников (здания же так и остались в полуразрушенном состоянии). Впоследствии власти неоднократно заявляли о своем намерении изъять объекты (например, в 2018-м, и в 2019-м годах). В конце 2019 года в правительстве заявили, что собственники приступили к реконструкции (работы по первому складу обещали завершить в апреле 2020 года), однако впоследствии губернатор Антон Алиханов сообщил, что собственник «опять всё это бросил». 30-летнее разрушительное владение было прервано в июне 2021 года, когда Правдинский районный суд удовлетворил иск областных властей об изъятии фахверкового склада в Железнодорожном у прежнего собственника — бизнесмена Сергея Бочкова. Позднее изъят был и второй склад.

Еще до начала работ по расчистке гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых (компания является подрядчиком по восстановлению объектов) рассказывал «Новому Калининграду», что накануне в администрации Правдинска было получено разрешение на противоаварийные работы, и что в ближайшее время придется ограничить проезд рядом с объектами. Щербатых пояснял, что часть обоих зданий придется демонтировать, после чего их «пересоберут в первоначальном виде».

В минувшую пятницу прораб Василий Гайналий рассказал «Новому Калининграду», что расчистка началась с левого (более разрушенного) здания. Он же рассказал, что в четверг осмотр объекта проводили представители региональной Службы охраны объектов культурного наследия.

«Они описание сделали, зафиксировали все, чтобы понять, полностью нам здания разбирать или частично сохранить», — добавил он.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград