Алиханов сообщил о допвыплатах для участковых терапевтов и педиатров

Алиханов сообщил о допвыплатах для участковых терапевтов и педиатров
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

В Калининградской области участковые врачи, терапевты и педиатры будут получать в 2024 году дополнительные выплаты, которые помогут увеличить зарплату врачей на 30-50%. Как сообщил в среду утром губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале, на премиальную часть зарплат медиков в бюджете на 2024 год заложено 268 миллионов рублей.

«С учётом высокой нагрузки на первичное звено в медицинской системе решили ввести такие выплаты, одновременно привязывая их к критериям эффективности работы врача», — пояснил Алиханов.

В конце декабря калининградские медики направили обращение Владимиру Путину по поводу несправедливого, по их мнению, отказа в выплате федеральной субсидии правительства России. Письмо также продублировали в Правительство РФ, губернатору региона, прокуратуру и в ряд других ведомств.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter