Алиханов сообщил о допвыплатах для участковых терапевтов и педиатров

В Калининградской области участковые врачи, терапевты и педиатры будут получать в 2024 году дополнительные выплаты, которые помогут увеличить зарплату врачей на 30-50%. Как сообщил в среду утром губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале, на премиальную часть зарплат медиков в бюджете на 2024 год заложено 268 миллионов рублей.
«С учётом высокой нагрузки на первичное звено в медицинской системе решили ввести такие выплаты, одновременно привязывая их к критериям эффективности работы врача», — пояснил Алиханов.В конце декабря калининградские медики направили обращение Владимиру Путину по поводу несправедливого, по их мнению, отказа в выплате федеральной субсидии правительства России. Письмо также продублировали в Правительство РФ, губернатору региона, прокуратуру и в ряд других ведомств.