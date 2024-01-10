Алиханов сообщил о допвыплатах для участковых терапевтов и педиатров

В Калининградской области участковые врачи, терапевты и педиатры будут получать в 2024 году дополнительные выплаты, которые помогут увеличить зарплату врачей на 30-50%. Как сообщил в среду утром губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале, на премиальную часть зарплат медиков в бюджете на 2024 год заложено 268 миллионов рублей.



«С учётом высокой нагрузки на первичное звено в медицинской системе решили ввести такие выплаты, одновременно привязывая их к критериям эффективности работы врача», — пояснил Алиханов.