В мэрии признали, что власти не могут штрафовать водителей за парковку на газонах

Власти Калининграда не могут штрафовать водителей, паркующихся на газонах. Об этом утром 10 января сообщили сотрудники пресс-службы мэрии в комментариях официального телеграм-канала горадминистрации. При этом, как уточняется, в правилах благоустройства есть пункт, позволяющий привлекать нарушителей к ответственности.



«Комитет муниципального контроля привлекает к административной ответственности за парковку на газонах. Но сейчас по указу президента наложен мораторий на неопределенное время, привлечь к административной ответственности невозможно, проводятся профилактические мероприятия», — пояснили в пресс-службе.