В мэрии признали, что власти не могут штрафовать водителей за парковку на газонах

В мэрии признали, что власти не могут штрафовать водителей за парковку на газонах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда не могут штрафовать водителей, паркующихся на газонах. Об этом утром 10 января сообщили сотрудники пресс-службы мэрии в комментариях официального телеграм-канала горадминистрации. При этом, как уточняется, в правилах благоустройства есть пункт, позволяющий привлекать нарушителей к ответственности.

«Комитет муниципального контроля привлекает к административной ответственности за парковку на газонах. Но сейчас по указу президента наложен мораторий на неопределенное время, привлечь к административной ответственности невозможно, проводятся профилактические мероприятия», — пояснили в пресс-службе.

Годом ранее власти объявляли о разработке приложения «Народный инспектор», которое позволило бы каждому зарегистрированному в системе человеку фиксировать нарушения (в том числе парковку на газонах) на телефон. На основании этих данных автомобилисты должны были получать штрафы.

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