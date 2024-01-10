На развитие парковых зон в Калининграде хотят направить 287,5 млн рублей

На развитие парковых зон в Калининграде хотят направить 287,46 млн рублей в рамках первого этапа проекта Super 8. Из областного бюджета намерены выделить 143,73 млн рублей, из городского — 143,73 млн рублей, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального правительства.

По словам чиновников, целью проекта Super 8 является «создание принципиально новых эколого-туристических пространств и маршрутов». В него вошли восемь городских зеленых зон: парк Макса Ашманна, Южный, Центральный, Гагарина, Ветеранов, Тихий, Кроне и парковая зона вдоль Литовского вала. «Планируется благоустроить заявленные территории; сделать парки местом разнообразной и полезной активности горожан; создать условия в парках для развития малого предпринимательства, обеспечить безопасность посетителей парков», — говорится в ответе правительства на информационный запрос «Нового Калининграда».

На первом этапе проекта Super 8 планируется замостить входную зону в парке Макса Ашманна, оборудовать освещение, систему видеонаблюдения, детскую и спортивную площадки. В парке Юрия Гагарина намерены благоустроить и озеленить территорию, оборудовать освещение, разместить малые архитектурные формы. В Центральном парке хотят сделать пешеходные дорожки и архитектурную подсветку Театра кукол.

В городской администрации «Новому Калининграду» пояснили, что в 2024-2027 году в парке Макса Ашманна также планируется очистить озеро Лесное, благоустроить дорожки вокруг него, установить аэрирующий воду фонтан, обустроить пирс, пляж, горки и установить нестационарные торговые объекты. Для Южного парка до 2028 года хотят разработать проектно-сметную документацию по благоустройству, включающему ремонт системы освещения, мощение дорожек, ремонт здания Дирекции ландшафтных парков, освоение территории равелинов, ремонт моста. Разработка проектно-сметной документации для Центрального парка запланирована на 2024 год.

В августе губернатор Калининградской области Антон Алиханов представил концепцию реконструкции Центрального парка. Авторы проекта предлагают демонтировать существующую входную группу рядом с Театром кукол и сформировать там площадь с фонтаном. Также на территории парка хотят разместить культурно-образовательный центр с конференц-залами, обучающей площадкой для работы с детьми, кафе и туалетами; создать променад и систему мостиков, смотровых площадок и площадок для отдыха; обустроить двухуровневую интерактивную площадку для детей и прочее.