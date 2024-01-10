В «Водоканале» предупредили о дневном отключении воды в Васильково и части Малого Исаково

Областной «Водоканал» предупредил жителей Васильково и части Малого Исаково о временном ухудшении качества воды, а потом и о дневном отключении водоснабжения. Как уточняет пресс-служба учреждения, 11 и 15 января будут проведены комплексные технические работы на водопроводно-насосной станции.



«Областной „Водоканал“ с 1 января 2024 года принял на обслуживание сети Гурьевского муниципального округа, — сообщает о причинах предстоящих изменений пресс-служба. — Специалисты предприятия уже начали обследование местной водопроводно-канализационной системы, по результатам которого будет составлена дорожная карта, разработана схема сетей и произведена их оцифровка, поставлены на государственный кадастровый учет объекты недвижимости городского округа и многое другое».

11 января будет производиться переключение скважин на новый водопровод, из-за чего, по словам коммунальщиков, ожидается временное снижение напора и ухудшение качества воды в Васильково и части поселка Малое Исаково, а 15 января рабочие приступят к переустройству водопровода и резервуаров, а также к переключению на новый водопровод, «в связи с чем водоснабжение в посёлке Васильково и части пос. Малое Исаково будет отсутствовать полностью в течение дня».

В течение этих суток жителей обещают обеспечивать водой с помощью подвоза цистернами.