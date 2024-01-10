Калининград остаётся в топе популярных у туристов направлений после новогодних праздников

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Калининград вошёл в десятку самых популярных направлений среди российских туристов после новогодних праздников. Также в топе Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, Казань, Архыз, Мурманск и Териберка. Статистику бронирований с 9 по 31 января приводит сервис «Островок».

По его данным, за год спрос на направления Крайнего Севера вырос среди путешественников в 2,5 раза. Также россиян по-прежнему интересуют экскурсионный туризм и активный отдых.

Бронирования после новогодних праздников обходятся туристам в среднем на 14% дешевле, чем в дни каникул. Стоимость ночи в калининградских отелях со второй декады января составляет порядка 3900 рублей. В Красной Поляне туристы платят за аналогичную услугу около 13000 рублей.

Планируя путешествия по России после Нового года, туристы чаще выбирают отели без звёзд. На них приходится более четверти от всех бронирований. 22% отдыхающих останавливаются в апартаментах, 18% — в трёхзвёздочных гостиницах.

Новогодняя ночь в калининградских отелях обошлась туристам, по данным «Яндекс Путешествий», в среднем в 10000 рублей.

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