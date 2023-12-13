Исправление ошибок: в регионе выявили восемь потенциальных памятников архитектуры

В Калининградской области может стать на восемь объектов культурного наследия больше — причем, уже в начале следующего года. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил руководитель региональной Службы охраны ОКН Евгений Маслов на своей странице «ВКонтакте». Потенциальные памятники одобрил Научно-методический совет при этой Службе. «Новый Калининград» изучил список и выяснил, кто добивался охранного статуса для исторических объектов.

Список, озвученный Евгением Масловым, сложно назвать очевидным. В нем три объекта из поселка Рыбачий на Куршской косе (здания лесничества, сельской школы и дюнной инспекции), полуразрушенная мельница в Правдинске, горельеф «Каменщик» с дома № 81 на проспекте Мира, еврейское кладбище на Литовском валу (о нем «Новый Калининград» сообщал отдельно), пристройка к военкомату на Тюленина и «дом с гаргульей» на Комсомольской. Эксперты рассматривали еще два объекта (дом № 15 на улице Чкалова в Зеленоградске и здание школы в Грачевке Зеленоградского района), но по ним, как рассказал Маслов, решение отложили.

«В отношении „Здания школы“ в Грачёвке посчитали уместным провести дополнительные консультации с администрацией муниципального округа, — пояснил Маслов. — По „Дому жилому“ в Зеленоградске решили запросить дополнительную информацию от заявителей — жильцов дома».

Что касается остальных восьми, то, как уверяет Маслов, включение в список выявленных объектов культурного наследия по ним пройдет в первом квартале 2024 года, «поскольку надо будет границы территории разработать и ряд бюрократических процедур соблюсти».

«Новому Калининграду» Евгений Маслов сообщил, что по некоторым объектам (например, по трем зданиям в поселке Рыбачьем) заявителями были сами сотрудники службы. «Мы по договоренности с экспертами из НПЦ (Научно-производственный центр — прим. „Нового Калининграда“) по охране памятников и сотрудниками нацпарка „Куршская коса“ организовали совместную экспедицию, — рассказал Маслов. — Решили выяснить, что в Рыбачьем сохранилось. Оказалось, что на здании бывшей школы — уникальное кирпичное панно. Правда, там уже успели немного испортить внешний вид, пластиковые окна вставили. Сейчас мы подобный выезд планируем в Морское».

По двум зданиям, по словам Маслова, были исправлены «бюрократические косяки». В частности, так называемый «дом с гаргульей» (улица Комсомольская, д. 24А), был включен в реестр с ошибкой в названии (объектов культурного наследия регионального значения являлась только половина здания — дом № 24), и поэтому потребовалась повторная процедура. Заявителем тут стали представители Фонда капремонта Калининградской области. «Признавать свои ошибки надо уметь», — прокомментировал казус руководитель Службы.

Точно такая же ошибка была выявлена и в здании военкомата на улице Тюленина (бывший сельскохозяйственный кредитный банк «Восточно-Прусский ландшафт»).

«Об этом мы узнали во время ремонта здания, — рассказал Маслов. — Пришел к нам представитель собственников и попросил объяснить, почему на доме № 21 на Тюленина не ремонтируется крыша. Чисто внешне все это одно здание, а по бумагам оказалось, что памятник — только дом № 17-19. Пристройка же объектом культурного наследия не являлась. Тоже решили исправить ошибку».

В случае с сильно перестроенным домом № 81 на проспекте Мира эксперты выкрутились довольно оригинально — они признали потенциальным памятником лишь горельеф на фасаде. По слова Евгения Маслова, это не первый в регионе такой случай. «У нас есть горельеф „Нимфа“ скульптора Германа Брахерта в Светлогорске, также есть четыре случая, когда памятниками признавались элементы зданий», — пояснил чиновник.

Восьмым одобренным объектом стала правдинская мельница (находится на улице Калининградской, на берегу мельничного пруда), интерес к которой несколько лет назад проявляли общественники из группы «Прусское наследие». Ее, как пояснил Евгений Маслов, «решили включить с целью провести затем более серьезную историко-культурную экспертизу».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Алексей Милованов / Новый Калининград, пресс-служба региональной Службы охраны ОКН