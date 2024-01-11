Зеленоградцы начали собирать подписи за возвращение «уволенного» кота Сергея на «рабочее место»

Покупатели зеленоградского магазина, который был вынужден «уволить» «работавшего» там кота Сергея после жалобы в Роспотребнадзор, начали собирать подписи за возвращение «сотрудника» на «рабочее место». Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель торговой точки.



«Мы когда исполнили требование Роспотребнадзора, к нам начали подходить и задавать вопросы, где кот и так далее, — рассказал собеседник, — К нам приходит больше 500 человек в день в магазин, даже около тысячи в новогодние праздники. Мы подготовили табличку, где была написана эта история. И одна группа наших инициативных покупателей начала собирать подписи. И самое интересное, что к шестому числу уже было порядка 420 подписей в этой петиции. А на сегодня их порядка 500 за возвращение кота Сергея на рабочее место».

Впрочем, в магазине понимают, что закон это не изменит, и требование Роспотребнадзора придётся соблюдать и в дальнейшем.

«Курортный проспект — это история, где максимальная концентрация котов, кошек и котят. И у каждого заведения, абсолютно у каждого заведения есть на попечительстве один — два или ещё какое-то количество наших любимых животных. Эта история, наверное, резонансна. По большому счёту, по щелчку пальцев создался прецедент, из-за которого, наверное, много раз стоит подумать вообще, а стоит настолько приручать животное, чтобы оно было близко к торговой точке», — прокомментировали в магазине.

После «увольнения» Сергея забрал домой один из сотрудников. Переезд, по словам бывших «работодателей», дался коту нелегко. «Он скучает, просится на улицу, хочет в магазин, конечно, потому что для него это сформированный образ жизни. Когда его выпускают, он может мимо магазина по привычке пройти, зайти, посидеть. Дверь откроется, может заскочить. Мне кажется, так себе уклад жизни он поменял. Коты, по-моему, они про комфорт, про стабильность», — отметил собеседник.

Сергей «устроился» в магазин больше двух лет назад после того, как его бывшие хозяева оставили кота на улице после переезда. Всё это время он поднимал настроение покупателям в обмен на ласку и еду, рассказали в магазине. В 2022 году компания удостоила Сергея звания «сотрудник года».