Роспотребнадзор призвал хозяев магазина ответственно отнестись к «уволенному» коту Сергею

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области призвали администрацию и сотрудников зеленоградского магазина «Юмаркет» ответственно отнестись к ранее «уволенному» коту Сергею. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале ведомства.



«В социальных сетях и СМИ развернулась дискуссия о судьбе кота Сергея, неравнодушные жители даже организовали сбор подписей и петицию. Управление тоже переживает за его судьбу и призывает администрацию магазина „Юмаркет“ быть ответственной по отношению к коту Сергею», — указано в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что запрет на содержание животных в торговых зонах существует уже несколько лет: «Ведь руководитель торговой точки принял на себя обязательства, когда взял в магазин питомца, так как не мог не знать, что запрет на содержание животных на объектах торговли на законодательном уровне действует уже несколько лет».

Поэтому, как сообщили в Роспотребнадзоре, петиция, которую сейчас подписывают возмущенные «увольнением» кота люди, должна быть направлена руководителю торговой точки, так как именно он несет ответственность за животное.

Напомним, ранее зеленоградского кота Сергея «уволили» из магазина из-за анонимной жалобы посетителя. После чего покупатели зеленоградского магазина, который был вынужден «уволить» «работавшего» там кота Сергея после жалобы в Роспотребнадзор, начали собирать подписи за возвращение «сотрудника» на «рабочее место».