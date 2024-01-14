Роспотребнадзор призвал хозяев магазина ответственно отнестись к «уволенному» коту Сергею

Роспотребнадзор призвал хозяев магазина ответственно отнестись к «уволенному» коту Сергею
Фотография предоставлена магазином
Все новости по теме: Жизнь животных

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области призвали администрацию и сотрудников зеленоградского магазина «Юмаркет» ответственно отнестись к ранее «уволенному» коту Сергею. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«В социальных сетях и СМИ развернулась дискуссия о судьбе кота Сергея, неравнодушные жители даже организовали сбор подписей и петицию. Управление тоже переживает за его судьбу и призывает администрацию магазина „Юмаркет“ быть ответственной по отношению к коту Сергею», — указано в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что запрет на содержание животных в торговых зонах существует уже несколько лет: «Ведь руководитель торговой точки принял на себя обязательства, когда взял в магазин питомца, так как не мог не знать, что запрет на содержание животных на объектах торговли на законодательном уровне действует уже несколько лет».

Поэтому, как сообщили в Роспотребнадзоре, петиция, которую сейчас подписывают возмущенные «увольнением» кота люди, должна быть направлена руководителю торговой точки, так как именно он несет ответственность за животное.

Напомним, ранее зеленоградского кота Сергея «уволили» из магазина из-за анонимной жалобы посетителя. После чего покупатели зеленоградского магазина, который был вынужден «уволить» «работавшего» там кота Сергея после жалобы в Роспотребнадзор, начали собирать подписи за возвращение «сотрудника» на «рабочее место».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter