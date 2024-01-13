Следователи инициировали проверку сообщения о невыплате зарплаты врачам перинатального центра

Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области проводит проверку в связи с сообщениями о невыплате зарплаты медикам Регионального перинатального центра. Информацию подтвердил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных структурах.



Проверка проводится «по сообщению о преступлении по факту невыплаты заработной платы медицинским работникам» в отношении должностных лиц ГБУ КО «Региональный перинатальный центр». Следователи усмотрели в действиях должностных лиц «отдельные признаки преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ» («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

Отметим, что статья 145.1 УК РФ предполагает наказание в случаях, когда руководитель из корыстной или иной личной заинтересованности частично не платил сотрудникам деньги свыше трех месяцев, либо полностью – свыше двух месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что в конце декабря врачи Регионального перинатального центра написали письмо президенту Путину по поводу несправедливого, по их мнению, отказа в выплате федеральной субсидии правительства России. Письмо с 36 подписями сотрудников РПЦ имеется в распоряжении редакции. В общей сложности, по данным источников «Нового Калининграда» в медучреждении, письмо поддержали более 70 сотрудников.