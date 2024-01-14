В 2023 году общественный транспорт Калининграда перевез 81 млн пассажиров

В 2023 году общественный транспорт Калининграда перевез 81 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в Telegram.



За этот период было оформлено 90 тысяч транспортных карт, 14 тысяч горожан завели личный кабинет владельца «Волны Балтики». На телефоны центра организации движения и пассажирских перевозок поступило 104 тысячи звонков от пассажиров. Общая продолжительность разговоров диспетчеров центра с калининградцами составила 131 сутки.

С 1 декабря в Калининграде начала действовать новая маршрутная сеть. По итогам торгов администрация заключила с перевозчиками 28 контрактов. Власти пообещали, что с декабря доля автобусов большого класса увеличится с 40% до 45%.

«Калининград-ГорТранс» в 2024 году ожидает поставки 44 новых автобусов, 33 из них были приобретены у Ликинского завода, еще 11 машин взяты в коммерческую аренду.