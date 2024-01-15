«Уволенного» кота Сергея из Зеленоградска номинировали на «Лохматый оскар»

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«Уволенный» из магазина Зеленоградска кот Сергей стал номинантом на премию «Мой ласковый и нужный зверь», которая проводится в этом году в пятый раз. Также в число номинантов-животных из представителей Калининградской области вошел полицейский-пенсионер пес Федор. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в оргкомитете премии.

Кота Сергея номинировали в связи с тем, что он «объединил сотни людей, поставивших подписи в его поддержку». Кроме того, год назад кот признавался лучшим сотрудником магазина. 

Также в число номинантов-животных вошел полицейский-пенсионер пес Федор из Калининграда. Десятилетний пес Федор восемь лет служил в Центре кинологической службы УМВД по Калининградской области — искал погибших людей и помог раскрыть больше двух десятков тяжких преступлений. В частности, на его счету — раскрытое убийство 15-летней школьницы из Советска, которая пропала по пути из школы домой. Также пес обнаружил на территории БВМИ тело 15-летней школьницы из Славска, которую искали почти четыре месяца. 

В номинации для зоозащитников также представлены калининградцы — движение зоозащитников «Янтарные сердца» из Янтарного, волонтер Ангелина Стриженкова, сестры Мария и Милана Маршины. Девочки плели украшения из бисера, продавали их на улице, а вырученные деньги отдали в ветклинику, чтобы вылечить котенка. 

В оргкомитете сообщили, что прием заявок на премию завершается в понедельник, 15 января. В общей сложности на «Лохматый оскар» претендуют 24 животных и более 40 зоозащитников из разных регионов и стран. 22 января на сайте стартует народное голосование за номинантов. 

Напомним, премией «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый оскар») отмечаются братья наши меньшие, совершившие героические поступки, а также зоозащитники и журналисты, поднимающие темы взаимоотношений человека и животных. Финалистов 2023 года профессиональное жюри определит в начале марта.

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