«Уволенного» кота Сергея из Зеленоградска номинировали на «Лохматый оскар»

«Уволенный» из магазина Зеленоградска кот Сергей стал номинантом на премию «Мой ласковый и нужный зверь», которая проводится в этом году в пятый раз. Также в число номинантов-животных из представителей Калининградской области вошел полицейский-пенсионер пес Федор. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в оргкомитете премии.



Кота Сергея номинировали в связи с тем, что он «объединил сотни людей, поставивших подписи в его поддержку». Кроме того, год назад кот признавался лучшим сотрудником магазина.

Также в число номинантов-животных вошел полицейский-пенсионер пес Федор из Калининграда. Десятилетний пес Федор восемь лет служил в Центре кинологической службы УМВД по Калининградской области — искал погибших людей и помог раскрыть больше двух десятков тяжких преступлений. В частности, на его счету — раскрытое убийство 15-летней школьницы из Советска, которая пропала по пути из школы домой. Также пес обнаружил на территории БВМИ тело 15-летней школьницы из Славска, которую искали почти четыре месяца.

В номинации для зоозащитников также представлены калининградцы — движение зоозащитников «Янтарные сердца» из Янтарного, волонтер Ангелина Стриженкова, сестры Мария и Милана Маршины. Девочки плели украшения из бисера, продавали их на улице, а вырученные деньги отдали в ветклинику, чтобы вылечить котенка.

В оргкомитете сообщили, что прием заявок на премию завершается в понедельник, 15 января. В общей сложности на «Лохматый оскар» претендуют 24 животных и более 40 зоозащитников из разных регионов и стран. 22 января на сайте стартует народное голосование за номинантов.