Власти Калининграда: каждая школа сама решает, проводить ли экзамены в 10-е классы

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У школ Калининградской области есть право самостоятельно определять правила индивидуального отбора школьников, желающих поступить в профильные 10-е классы. При этом сроки проведения испытаний едины для всех — это конец июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Индивидуальный отбор включает в себя «проведение анализа уровня знаний по обязательным и профильным предметам», который позволит «определить уровень готовности обучающихся к обучению в профильных классах и классах с углубленным изучением отдельных предметов», отмечается в ответе на информационный запрос. При этом необходимость проведения анализа уровня знаний устанавливается школой самостоятельно, правила отбора публикуются на сайте организации не позднее чем за 30 календарных дней до его начала. 

Как уточнил источник «Нового Калининграда» в одном из учреждений образования, речь идет как об экзаменах, так и о конкурсе портфолио выпускников 9-х классов — школы самостоятельно определяют, как именно им отбирать детей в 10-е классы.

Напомним, сроки индивидуального отбора установлены приказом минобра, он пройдет с 21 по 31 июля 2024 года.

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