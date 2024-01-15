Ермак: посещаемость драмтеатра в новогодние каникулы выросла наполовину

В этом году в новогодние каникулы самыми посещаемыми среди туристов стали театры и концертные площадки. Об этом заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в эфире радиостанции «Балтик Плюс».



«Это, в первую очередь из-за того, что фестиваль „Зимние каникулы на Балтике“ был посвящен именно больше концертной составляющей, театральной составляющей, различным мастер классам», — пояснил министр по культуре и туризму области.

Андрей Ермак отметил, что Драматический театр стал лидером по «динамике увеличения зрительского потока». По его словам, прирост у драмтеатра составил 50%, у остальных концертных организаций — 30% по сравнению с прошлогодним периодом новогодних каникул.

«Музеи тоже прибавили, но прибавили не сильно, всего 9%. Это если брать Музей мирового океана и наши региональные музеи», — добавил министр, указывая, что в прошлом году по посещаемости лидировали именно они.