Строительство новых корпусов больницы в Багратионовске подорожало почти до 1 млрд рублей. Эта информация следует из постановления правительства Калининградской области, опубликованного на портале правовой информации.



Ранее стоимость работ оценивалась в 779,2 млн рублей, из которых 53,6 млн закладывали на подготовку проектной документации, а 725,6 млн — на строительство.

Согласно опубликованному постановлению правительства, стоимость работ выросла до 964 млн рублей, из которых непосредственно на строительство выделяется 910,4 млн рублей. К возведению новых корпусов планируют приступить в 2024 году. Согласно постановлению правительства, объект должен быть сдан в 2025 году.