Строительство новых корпусов больницы в Багратионовске подорожало почти до 1 млрд рублей

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Строительство новых корпусов больницы в Багратионовске подорожало почти до 1 млрд рублей. Эта информация следует из постановления правительства Калининградской области, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее стоимость работ оценивалась в 779,2 млн рублей, из которых 53,6 млн закладывали на подготовку проектной документации, а 725,6 млн — на строительство.

Согласно опубликованному постановлению правительства, стоимость работ выросла до 964 млн рублей, из которых непосредственно на строительство выделяется 910,4 млн рублей. К возведению новых корпусов планируют приступить в 2024 году. Согласно постановлению правительства, объект должен быть сдан в 2025 году.

Напомним, в Багратионовске планируют построить здания взрослой и детской поликлиник, а также стационарного отделения. Новые корпуса будут расположены рядом с существующими на ул. Иркутско-Пинской дивизии. Планируемая площадь новых помещений — 21,5 тыс. кв.м, численность обслуживаемого населения — 26 тыс. человек, в их числе жители Багратионовск, Мамоново и Ладушкина.

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