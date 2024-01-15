Калининградцам предлагают выбрать территорию, которую благоустроят в 2025 году

Власти Калининграда предлагают горожанам принять участие в выборе территорий общего пользования, претендующих на благоустройство в 2025 году. Речь о программе с федеральным софинансированием «Формирование комфортной городской среды», сообщила пресс-служба городской администрации.



В настоящее время в комитете городского хозяйства и строительства формируется список объектов, которые примут участие в голосовании весной 2024 года. Свои предложения калининградцы могут внести в комментариях к посту в Telegram-канале администрации города до 30 января. «Это обязательно должна быть территория общего пользования, не двор», — уточнила пресс-служба.

В 2023 году в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк Гагарина. Годом ранее больше всего голосов набрал парк Макса Ашманна.