Калининградцам предлагают выбрать территорию, которую благоустроят в 2025 году

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Власти Калининграда предлагают горожанам принять участие в выборе территорий общего пользования, претендующих на благоустройство в 2025 году. Речь о программе с федеральным софинансированием «Формирование комфортной городской среды», сообщила пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в комитете городского хозяйства и строительства формируется список объектов, которые примут участие в голосовании весной 2024 года. Свои предложения калининградцы могут внести в комментариях к посту в Telegram-канале администрации города до 30 января. «Это обязательно должна быть территория общего пользования, не двор», — уточнила пресс-служба.

В 2023 году в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк Гагарина. Годом ранее больше всего голосов набрал парк Макса Ашманна.

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