Горвласти составляют перечень объектов, претендующих на благоустройство в 2025 году

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Городские власти сформировали предварительный список территорий, претендующих на благоустройство в 2025 году, на основании предложений калининградцев. Работы планируют выполнить на условиях софинансирования из федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Активные калининградцы внесли свои предложения в список объектов для голосования. Через официальные паблики муниципалитета в соцсетях поступило около 100 обращений. Сегодня их рассматривала рабочая группа под руководством первого заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации Игоря Шлыкова, — говорится в сообщении.

Часть предложений отклонили, т.к. они касались территорий, которые не принадлежат городу или отобраны под строительство инфраструктурных объектов. В число включённых в перечень для голосования территорий вошли сквер на ул. Краснооктябрьской, зелёная зона у Карповского озера в Прегольском, Каштановый парк, сквер на ул. Флотской, Пеньковое озеро, зелёная зона вдоль Воздушного ручья, территория озера Дзержинец.

«В список объектов войдут также предложения, ранее поступившие от предприятий, организаций и специалистов по благоустройству. В течение недели он будет окончательно сформирован и размещён на официальных ресурсах муниципалитета», — пообещали в администрации. Голосование пройдёт в марте-апреле на федеральной платформе https://39.gorodsreda.ru/.

Свои предложения калининградцы могли внести в пабликах администрации города до 30 января. В 2023 году в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк Гагарина. Годом ранее больше всего голосов набрал парк Макса Ашманна.

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