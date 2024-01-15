Из-за снегопада и ДТП Калининград встал в десятибалльных пробках

Из-за снегопада и ДТП Калининград встал в десятибалльных пробках
Изображение с сервиса «Яндекс.Пробки»
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Из-за обильного снегопада и многочисленных ДТП вечером в понедельник, 15 января, Калининград встал в десятибалльных пробках. По состоянию на 19:30 наиболее существенно затруднено движение на Литовском валу, улицах Фрунзе, 9 Апреля, Черняховского, Гвардейском проспекте, частично — Московском проспекте, а также на улице Озерова.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером в понедельник в городе произошло около 15 ДТП. Областное управление ГИБДД призывает водителей выбирать скорость, позволяющую полностью контролировать движение автомобиля, а пешеходов — «быть максимально бдительными в условиях непогоды».

В ночь на вторник, 16 января, в Калининградской области ожидается дальнейшее усиление западного и северо-западного ветра. По сведениям синоптиков, порывы будут достигать 18-23 м/с.

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