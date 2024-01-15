Из-за снегопада и ДТП Калининград встал в десятибалльных пробках

Из-за обильного снегопада и многочисленных ДТП вечером в понедельник, 15 января, Калининград встал в десятибалльных пробках. По состоянию на 19:30 наиболее существенно затруднено движение на Литовском валу, улицах Фрунзе, 9 Апреля, Черняховского, Гвардейском проспекте, частично — Московском проспекте, а также на улице Озерова.



Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером в понедельник в городе произошло около 15 ДТП. Областное управление ГИБДД призывает водителей выбирать скорость, позволяющую полностью контролировать движение автомобиля, а пешеходов — «быть максимально бдительными в условиях непогоды».