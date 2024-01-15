В «Храброво» предупредили о возможных задержках рейсов из-за сложных метеоусловий

Из-за сложных метеоусловий в аэропорту «Храброво» возможны задержки рейсов. Пассажирам и встречающим рекомендуют следить за актуальной информацией на онлайн-табло. Предупреждение опубликовано вечером в понедельник, 15 января, в Telegram-канале «Храброво».
В сообщении отмечается, что аэропорт работает штатно, но обработка самолетов противообледенительной жидкостью и плановая очистка взлетно-посадочной полосы от снега могут увеличивать время обслуживания.
В «Храброво» добавили, что возможны также случаи позднего прибытия самолетов. «Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов», — пояснили в аэропорту. Время вылета и прилета можно уточнить в справочной «Храброво» по номеру +7 (4012) 550-550.Во второй половине дня в Калининграде прошел обильный снегопад, вечером город встал в десятибалльных пробках. В регионе также наблюдается усиление ветра. В ночь на вторник синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий. Ожидается, что скорость ветра увеличится до 18-23 м/с.