В «Храброво» предупредили о возможных задержках рейсов из-за сложных метеоусловий

Из-за сложных метеоусловий в аэропорту «Храброво» возможны задержки рейсов. Пассажирам и встречающим рекомендуют следить за актуальной информацией на онлайн-табло. Предупреждение опубликовано вечером в понедельник, 15 января, в Telegram-канале «Храброво».



В сообщении отмечается, что аэропорт работает штатно, но обработка самолетов противообледенительной жидкостью и плановая очистка взлетно-посадочной полосы от снега могут увеличивать время обслуживания.

В «Храброво» добавили, что возможны также случаи позднего прибытия самолетов. «​​Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов», — пояснили в аэропорту. Время вылета и прилета можно уточнить в справочной «Храброво» по номеру +7 (4012) 550-550.