Алиханов — о задержании бывшего главы горсовета на Куршской косе: «Животных он не тронул»

Алиханов — о задержании бывшего главы горсовета на Куршской косе: «Животных он не тронул»
Евгений Любивый. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался по поводу задержания главврача БСМП и бывшего главы горсовета Калининграда Евгения Любивого с ружьем, глушителем, рациями и гильзами. Реагируя на вопрос одной из своих подписчиц в социальной сети «ВКонтакте», глава региона пояснил, что не может отвечать за медицинских работников.

«Главврача я не назначаю. Животных он не тронул. Правоохранители разбираются с этой ситуацией», — заявил Алиханов.

Как сообщили источники «Нового Калининграда», в понедельник Евгений Любивый ушел на больничный.

О задержании Евгения Любивого на территории пункта пропуска «Куршская коса» редакции сообщили источники. Инцидент произошел 29 декабря: в машине, в которой находился главврач, обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Сам он от комментариев отказался. В администрации нацпарка пообещали прокомментировать информацию позже.

«Новый Калининград» также направил официальные запросы в региональный Следственный комитет и пограничное управление ФСБ по Калининградской области.

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