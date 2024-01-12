Источники: главврача БСМП Евгения Любивого задержали пограничники на Куршской косе

Экс-главу Калининграда, главврача Больницы скорой помощи, депутата окружного Совета Калининграда Евгения Любивого задержали в Национальном парке «Куршская коса» сотрудники пограничного управления ФСБ. Любивый находился на пассажирском сиденье внедорожника «Тойота Лэнд Крузер», водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье. Инцидент произошел ночью 29 декабря. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили несколько источников, знакомых с ситуацией.

По данным источников, внедорожник был замечен инспекторами национального парка. Автомобиль стоял фарами к лесу и ярко освещал территорию перед ним. Инспекторы намеревались провести проверку, однако «Лэнд Крузер» попытался скрыться. Уходя от преследования, автомобиль заехал на режимную территорию около пункта пропуска «Морское», где был остановлен сотрудниками погрануправления ФСБ. «Из машины выйти они отказались, поэтому пришлось применить силу — пограничник автоматом разбил боковое стекло», — утверждает один из собеседников «Нового Калининграда».

При осмотре автомобиля были обнаружены ружье, глушитель, две рации, гильзы — стрелянные и обычные. «Убитых животных в багажнике и машине не было. Но по всем признакам водитель и пассажир пытались охотиться на территории национального парка», — отметил источник. По его данным, Евгений Любивый в ходе проверки от дачи объяснений отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

Евгений Любивый отказался и общаться с корреспондентом «Нового Калининграда», заявив: «Без комментариев». В администрации национального парка «Куршская коса» сообщили, что готовы будут прокомментировать информацию позже.

В правительстве Калининградской области (БСМП подведомственна региональному минздраву) сообщили, что не владеют информаций о произошедшем. «По нашей информации, Евгений Дмитриевич Любивый находится в отпуске с конца декабря прошлого года по настоящее время», — отметил начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

«Новый Калининград» также направил официальные запросы на получение информации в региональное пограничное управление ФСБ и Следственный комитет по Калининградской области.

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