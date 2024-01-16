Администрация «Куршской косы» прокомментировала скандал с экс-главой Калининграда Любивым

Администрация национального парка «Куршская коса» предоставила официальный ответ на запрос «Нового Калининграда» об инциденте с участием экс-главы Калининграда, главврача БСМП, депутата горсовета Евгения Любивого, который произошел 29 декабря 2023. В ответе говорится, что был установлен факт нахождения с оружием, при этом фамилии задержанных не сообщаются.



«В ответ на Ваш запрос ФГБУ „Национальный парк „Куршская коса“ сообщает, что 29 декабря 2023 года госинспекцией национального парка во время патрулирования был установлен факт нахождения на особо охраняемой природной территории (ООПТ) с оружием, — говорится в ответе на запрос за подписью и. о. директора учреждения Алексея Иванцова. — Въезд с оружием на территорию национального парка запрещен — правила посещения размещены на официальном сайте учреждения».

В администрации национального парка также отметили, что за нахождение на территории ООПТ с оружием был оформлен протокол об административном правонарушения в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ». 9 января 2024 года вынесено постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности.

«В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-03 „О персональных данных“ учреждение не имеет права разглашать персональные данные нарушителя», — сообщили в администрации. Размеры штрафа не называются.

Отметим, на сайте национального парка указано, что нарушение по статье 8.39. «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой».

О задержании Евгения Любивого на территории пункта пропуска «Куршская коса» редакции сообщили источники. Инцидент произошел 29 декабря: в машине, в которой находился главврач, обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Сам он от комментариев отказался. В администрации нацпарка пообещали прокомментировать информацию позже.

«Новый Калининград» также направил официальные запросы в региональный Следственный комитет и пограничное управление ФСБ по Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался по поводу задержания Евгения Любивого в социальной сети «ВКонтакте».. Реагируя на вопрос одной из своих подписчиц, глава региона пояснил, что не может отвечать за медицинских работников. «Главврача я не назначаю. Животных он не тронул. Правоохранители разбираются с этой ситуацией», — заявил Алиханов.

Как сообщили источники «Нового Калининграда», в понедельник Евгений Любивый ушел на больничный.