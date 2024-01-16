Городские власти — о коллапсе на калининградских улицах: «Снег пошел сверху»

В мэрии Калининграда прокомментировали коллапс, начавшийся на калининградских дорогах с вечера 15 января. По словам председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова, коммунальщики не смогли справиться с большим объемом снега, выпавшим за очень короткое время



«Резко перешла температура с плюса на минус, — пояснил Борисов. — Предварительная обработка песко-соляной смесью, которая производилась в течение дня машинами „Чистоты“, дала кратковременный эффект. Снег пошел сверху. Все это наложилось на час пик: люди, естественно, поехали с работы домой, поэтому очень быстро образовался ледяной накат».

Борисов пояснил, что в калининградское учреждение «Чистота» владеет всего 23 комбинированными машинами, предназначенными для уборки снега, которые сейчас работают в круглосуточном режиме. Кроме того, на улицу вышли более 400 дворников.

«Мы ожидаем, что после завершения снегопада за одну 12-часовую смену основные дороги будут убраны, — продолжил чиновник. — На уборку тротуаров отводится 24 часа с момента завершения снегопада. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что снегопад еще не завершен. Снежные заряды еще продолжают накрывать Калининград, и все продолжают работать в круглосуточном режиме».

Напомним, что за минувшие сутки в Калининградской области из-за снегопадов произошло не менее 71 автомобильной аварии. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.