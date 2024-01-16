Облвласти: задействован максимальный объем людей и техники для расчистки снежных завалов (фото)





К уборке снега в регионе привлекли максимальный объем персонала и техники. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

«Почти на всей территории области фиксируется прохождение обильных снеговых зарядов. В настоящее время задействован максимальный объем персонала и техники для расчистки снежных завалов. Город Калининград вывел всех дворников на работу, дворники при учреждениях тоже включаются в работу. МУП „Чистота“ продолжает работу в режиме максимального усиления. Министерство развития инфраструктуры дополнительно привлекло к работам по уборке снега с дорог мощности кампании „ВАД“. Мы настоятельно просим жителей региона по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте до улучшения погодной обстановки», — уточнил Лысков.

В свою очередь, в Дирекции ландшафтных парков сообщили, что их сотрудники также присоединились к работам по расчистке города от снега. «Более-менее разгребли снежные завалы в парках и вышли на улицы помогать городским службам. Колхозная, Комсомольская, Аллея Смелых, Проспект Победы — вот лишь часть улиц, где прямо сейчас наша техника и люди спасают город от завалов», — сообщает телеграм-канад дирекции.

Напомним, что за минувшие сутки в Калининградской области из-за снегопадов произошло не менее 71 автомобильной аварии. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. В течение сегодняшнего дня в регионе прогнозируются периодические локальные заряды сильных конвективных осадков в виде снега и снежной крупы. Ожидается существенное увеличение снежного покрова (местами до 15-20 сантиметров и более).



Фото из телеграм-канала Дирекции ландшафтных парков