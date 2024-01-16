В Калининграде автомобилист, умышленно наехавший на собаку, получил 5 суток ареста

Калининградцу, который сбил собаку и покинул место ДТП, назначено наказание в виде 5 суток административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что утром 28 октября 2023 года в на ул. Вишневой в СНТ «Утро» мужчина, управляя автомобилем «Шкода», наехал на собаку и оставил место ДТП. Подсудимый и его защитник просили прекратить производство по делу по малозначительности, указав, что у мужчины на иждивении находятся несовершеннолетние дети, а сам он работает водителем в МБУ. При этом утверждалось, что умысла на совершение ДТП у подсудимого не было, поскольку собака сама внезапно выскочила под колеса автомобиля. Также водитель заявлял, что после ДТП он вернулся на место, однако там никого не было. Из-за своей неграмотности и отсутствия претензий от хозяйки собаки он в полицию не обращался, неоднократно предлагал потерпевшей помощь, но получал отказ.

В свою очередь потерпевшая просила привлечь мужчину к ответственности, указав, что ДТП совершено им умышленно, что подтверждается видео с камер видеонаблюдения.

Исследовав материалы дела и изучив собранные по делу доказательства, суд признал калининградца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП. Подсудимому назначено административное наказание в виде ареста сроком на 5 суток. Постановление суда не вступило в законную силу.