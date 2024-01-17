Гурьевские власти рассказали, почему не могут помочь оставшимся без света жителям Лугового

Жители улицы Мира в поселке Луговое Гурьевского района, оставшиеся без света в ночь на 16 января, не могут получить помощь от властей, так как территория, на которой они проживают, находится в частной собственности. Информация об этом появилась в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова «ВКонтакте».



Жительница поселка Полина Белоусова написала главе региона, что после очередной аварии вся ее «злосчастная улица» с часу ночи 16 января сидит без света и отопления. Там же она напомнила, что пару лет назад она с соседями сидела «без света, воды и тепла почти неделю из-за неразберихи в принадлежности сетей».

«Обратите, пожалуйста, внимание на нашу проблему, дома уже остыли, мы начнём замерзать уже сегодня, если не дадут свет. „Агроимпульс“, которому принадлежат сети, пока не реагирует на наши обращения», — написала жительница.

Вскоре на ее комментарий отреагировала пресс-служба администрации Гурьевского района, пояснившая, что власти в этом вопросе бессильны.

«К сожалению, ситуация с инфраструктурой на улице Мира в Луговом сложная, — рассказали в пресс-службе. — Улица не принадлежит муниципалитету и находится в частной собственности. Чтобы принять это имущество на наш баланс, владелец должен самостоятельно обратиться в администрацию. До этого муниципалитет не имеет права затрачивать средства на обслуживание и благоустройство этой улицы в посёлке, в том числе и её уборку. Проводили переговоры с собственниками объектов. По передаче имущества в нашу собственность они так и не обратились».

Власти подтвердили, что сети электроснабжения на улице принадлежат «Агроимпульсу».

«По их информации, сегодня в 00:50 из-за аварии на трансформаторной подстанции, которая находится в собственности организации, произошло аварийное отключение электроснабжения. Как только получили информацию об этом, их аварийная бригада выехала на место. В 10:30 поломку устранили, электроснабжение восстановили», — пояснили далее в пресс-службе.

Чиновники также обратились в «Агроимпульс» с просьбой оперативно реагировать на обращения жителей.