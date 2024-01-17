Гурьевские власти рассказали, почему не могут помочь оставшимся без света жителям Лугового

Гурьевские власти рассказали, почему не могут помочь оставшимся без света жителям Лугового
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Жители улицы Мира в поселке Луговое Гурьевского района, оставшиеся без света в ночь на 16 января, не могут получить помощь от властей, так как территория, на которой они проживают, находится в частной собственности. Информация об этом появилась в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова «ВКонтакте».

Жительница поселка Полина Белоусова написала главе региона, что после очередной аварии вся ее «злосчастная улица» с часу ночи 16 января сидит без света и отопления. Там же она напомнила, что пару лет назад она с соседями сидела «без света, воды и тепла почти неделю из-за неразберихи в принадлежности сетей».

«Обратите, пожалуйста, внимание на нашу проблему, дома уже остыли, мы начнём замерзать уже сегодня, если не дадут свет. „Агроимпульс“, которому принадлежат сети, пока не реагирует на наши обращения», — написала жительница.

Вскоре на ее комментарий отреагировала пресс-служба администрации Гурьевского района, пояснившая, что власти в этом вопросе бессильны.

«К сожалению, ситуация с инфраструктурой на улице Мира в Луговом сложная, — рассказали в пресс-службе. — Улица не принадлежит муниципалитету и находится в частной собственности. Чтобы принять это имущество на наш баланс, владелец должен самостоятельно обратиться в администрацию. До этого муниципалитет не имеет права затрачивать средства на обслуживание и благоустройство этой улицы в посёлке, в том числе и её уборку. Проводили переговоры с собственниками объектов. По передаче имущества в нашу собственность они так и не обратились».

Власти подтвердили, что сети электроснабжения на улице принадлежат «Агроимпульсу».

«По их информации, сегодня в 00:50 из-за аварии на трансформаторной подстанции, которая находится в собственности организации, произошло аварийное отключение электроснабжения. Как только получили информацию об этом, их аварийная бригада выехала на место. В 10:30 поломку устранили, электроснабжение восстановили», — пояснили далее в пресс-службе.

Чиновники также обратились в «Агроимпульс» с просьбой оперативно реагировать на обращения жителей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter