Прокуратура начала проверку из-за «необоснованно низких зарплат» калининградских медиков

Калининградская областная прокуратура начала проверку по публикации в средствах массовой информации о нарушении прав медицинских работников в «Городской детской поликлинике».



«Как сообщается в СМИ, фельдшеры и медсестры детской поликлиники не согласны с размером заработной платы, премий и других выплат за 2022-2023 годы», — сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре добавили, что на данный момент продолжается проверка по ранее поступившему обращению работников «Регионального перинатального центра» о непредоставлении выплат.

Ранее «Новому Калининграду» стало известно, что представители среднего медицинского персонала (фельдшеры и медсестры) Городской детской поликлиники Калининграда написали обращение президенту России Владимиру Путину, в котором заявили о «необоснованно низких размерах зарплат и лишении премий».

Копии письма, подпись под которым поставило больше 60 сотрудников, ушли в правительство России, областную прокуратуру и другие ведомства. Медсестры и фельдшеры попросили «провести проверку по факту невыполнения майского указа, дискриминации заработной платы, стимулирующих выплат, лишении премий», а также принять меры по обеспечению достойной зарплаты медикам в размере не ниже средней по области.