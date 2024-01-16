«Накипело!»: медики детской поликлиники Калининграда пожаловались Путину на низкие зарплаты

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Представители среднего медицинского персонала (фельдшеры и медсестры) Городской детской поликлиники Калининграда на прошлой неделе написали обращение президенту России Владимиру Путину, в котором заявили о «необоснованно низких размерах зарплат и лишении премий».



Письмо, подпись под которым поставило больше 60 сотрудников, имеется в распоряжении «Нового Калининграда». Его копии также ушли в правительство России, прокуратуру области и другие ведомства. Медсестры и фельдшеры попросили «провести проверку по факту невыполнения майского указа, дискриминации заработной платы, стимулирующих выплат, лишении премий», а также принять меры по обеспечению достойной зарплаты медикам в размере не ниже средней по области.

Как рассказала корреспонденту «Нового Калининграда» одна из медсестер, она обслуживает по 15 вызовов на дом в день, но при этом ее зарплата на ставку составляет 30 тысяч рублей в месяц, хотя по требованиям майских указов президента зарплата среднего медперсонала должна быть не ниже средней по экономике.

«Люди долго шли к этому [обращению к президенту] и наконец-то пришли. Первый звоночек был с премией по итогам 2022 года, когда врачам выплатили по 80 тысяч рублей, а медсестрам и фельдшерам — от 500 до 8000 рублей. Второй звоночек — нас никак не отметили в наш профессиональный праздник — День медицинского работника, хотя мы даже грамотам были бы рады. По итогам 2023 года премий не было вообще. Не дают компенсаций за вредность. Зарплаты в „доковидный“ 2019 год и в 2023 году — одни и те же. Разве что на 400 рублей выше. Накипело!» — рассказала медик.





Еще одна представительница медицинского сообщества рассказала, что подписавших обращение медиков «уже по одному стали вызывать и грозить пальцем».

«Зарплаты десятилетней давности! Если оклад повысили, то стимулирующие убрали! Премии отменили! Выплаты из регионального и федерального фонда среднему персоналу не отплатили по постановлению Правительства РФ! В целом 30 тысяч рублей в месяц — у медсестры и фельдшера. Люди увольняются. Время перед выборами — шанс, чтобы на нас обратили внимание», — отметила собеседница портала.

«Новый Калининград» направил информационный запрос в правительство Калининградской области по поводу ситуации с зарплатами среднего медперсонала.



Напомним, все детские поликлиники в Калининграде были объединены в одно учреждение «Городская детская поликлиника» в 2018 году.

В конце декабря 2023 года врачи Регионального перинатального центра Калининградской области обратились к президенту с обращением по поводу невыплаты им федеральной субсидии. Как сообщили источники «Нового Калининграда» в медучреждении, после письма Следственный комитет в январе инициировал проверку, а главврач Олег Седнев в минувшую пятницу заявил о предстоящей отставке.

Согласно «майским указам» президента, зарплата среднего медперсонала должна быть не ниже 100% от средней зарплаты по региону. В октябре 2023 года пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщила , что среднемесячный доход от трудовой деятельности [от которого рассчитывается зарплата медиков] в январе-августе в Калининградской области составлял 40892 рублей.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград

