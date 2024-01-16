Средняя температура по больнице: медсестры Калининграда показали свои зарплаты (фото)

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Зарплаты некоторых медсестер и фельдшеров Городской детской поликлиники Калининграда составляют 24-36 тысяч рублей. В терфонде ОМС им разъяснили, что, несмотря на это, майские указы президента в Калининградской области выполнены, поскольку при оценке показателей считается «средняя температура» по больнице. Об этом медики рассказали «Новому Калининграду» по итогам встречи с руководством регионального фонда Обязательного медицинского страхования.



На встрече, которая состоялась в среду, сотрудникам больницы сообщили, что «майские указы президента» в отношении среднего медперсонала по итогам 2023 года выполнены — по региону достигнут показатель средней зарплаты у медсестер и фельдшеров в 41 180 рублей.

«Руководители фонда подтвердили, что эта сумма (41 180 рублей) учитывается при расчете зарплат по майским указам — медсестры и фельдшеры по итогам года должны иметь зарплату не ниже этой суммы, врачи — не ниже 200% (82 360 рублей), — отметил собеседник „Нового Калининграда“. — На встрече выяснилось, что федеральные премии от Правительства РФ предназначались только врачам, поскольку по ним показатель в регионе был выполнен на 180% от „средней зарплаты“. А у среднего медперсонала все в порядке. То, что у нас у кого-то зарплата 30 тысяч рублей, значения не имеет, потому что у кого-то она и 80 тысяч, а для показателей учитывается „средняя температура“».

Расчетные листки предоставлены медиками поликлиники. Из них видно, что зарплаты медсестрам и фельдшерам начисляются за полный рабочий месяц

Также руководители терфонда ОМС обратили внимание медиков, что не вмешиваются во внутренние дела поликлиник и больниц, и руководители учреждений сами решают вопросы с размерами зарплат конкретным работникам. Федеральная субсидия полагалась медучреждениям, в которых не были выполнены показатели по средним зарплатам у врачей и у которых не было своих денег. В целом субсидия была перечислена 23 медучреждениям из 41-го.

«По словам руководителей терфонда, задолженность Городской детской поликлиники по итогам года составила 50 млн рублей. И это, по их словам, зависело от нас, рядовых работников, которые обеспечивают доходную часть поликлиник», — отметили собеседники «Нового Калининграда».

Напомним, на прошлой неделе 60 медсестер и врачей объединенной Городской детской поликлиники написали коллективное письмо президенту Владимиру Путину, в котором рассказали о своих низких зарплатах. После этого прокуратура Калининградской области начала соответствующую проверку.

Информация о том, что у медиков Калининградской области не все в порядке с зарплатам и переработками, появилась осенью 2023 года. Сотрудники Городской больницы скорой помощи в сентябре рассказали, что из больницы уволились шесть врачей. Минздрав сообщил, что эти увольнения связаны с ротацией.

В конце декабря 2023 года врачи Регионального перинатального центра написали письмо о дискриминации при выплате федеральной субсидии, указав, что средние показатели по зарплате в их учреждении были достигнуты за счет того, что врачи вынуждены совмещать ставки из-за дефицита медработников. После этого главврач РПЦ Олег Седнев сообщил, что собирается покинуть свой пост. Региональное управление Следственного комитета инициировало проверку информации о невыплате денег.

В октябре 2023 года правительство области признало, что при исполнении «майских указов президента» за расчет берется не средняя зарплата по области, устанавливаемая службой статистики, а «среднемесячный доход от трудовой деятельности», который устанавливается министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области. Он более чем на 20% ниже средней зарплаты.

При этом минздрав Калининградской области заявлял : «То, что у врачей якобы низкая зарплата — это только миф, сформировавшийся когда-то в 90-х годах прошлого века. Только по итогам 2022 года средняя заработная плата врачей госмедучреждений региона (не путать с окладом) без учета руководящего состава составила более 76 тысяч рублей».

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград