Облвласти планируют повысить минимальный размер пособия по безработице до 1613 рублей

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Областные власти планируют с 1 февраля повысить размер пособий по безработице. Об этом заявила министр социальной политики региона Анжелика Майстер в прямом эфире Центра управления регионом «ВКонтакте».

«Напомню, что сегодня размер минимального пособия составляет 1500 рублей, а максимального — 12 792 рубля. С 1 февраля выплаты проиндексируют: минимальный размер пособия составит 1613 рублей, а максимальная будет составлять 13751 рубль», — сообщила министр.

Максимальный размер пособия можно получать только на протяжении трех месяцев, если за это время человек не сумеет трудоустроиться, то размер пособия сократится до пяти тысяч рублей. «Этот регресс нужен для того, чтобы человек, который оказался без работы, вместе со Службой занятости принимал более активные усилия к своему трудоустройству», — объяснила Майстер.

Напомним, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации». Среди внесённых изменений — фиксация размера минимального и максимального пособия по безработице, приравненного к минимальному размеру оплаты труда, а также его ежегодная индексация.

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