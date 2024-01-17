Облвласти: Любивый ушёл с поста главврача БСМП по собственному желанию

Главврач БСМП, бывший глава Калининграда и действующий депутат горсовета Евгений Любивый уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«Да, действительно Евгений Любивый ушел с поста главврача БСМП по собственному желанию. Насколько мне известно, его решение связано с переходом на другую работу вне территории Калининградской области», — отметил он.

Ранее стало известно о задержании Евгения Любивого на территории Куршской косы. Инцидент произошел 29 декабря: в машине, в которой находился главврач, обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Сам он от комментариев отказался.