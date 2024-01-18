Кропоткин — о членстве Любивого в ЕР: решение будет принято по итогам следствия

Кропоткин — о членстве Любивого в ЕР: решение будет принято по итогам следствия
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Администрация «Куршской косы» прокомментировала скандал с экс-главой Калининграда Любивым
Все новости по теме: Скандал с экс-главой Калининграда, главврачом БСМП Евгением Любивым

Секретарь Калининградского регионального отделения «Единой России» Андрей Кропоткин сообщил «Новому Калининграду», что покинувший пост главврача БСМП Евгений Любивый не был исключен из партии.

«У нас пока никаких сведений нет по поводу уголовного дела или еще чего-то, — заметил Кропоткин. — Я так понимаю, что там еще [следственные] действия проходят. Как только будет какое-то решение, будет и у нас решение какое-то. Пока это все частично на уровне сплетен».

По поводу того факта, что Любивый успел написать заявление на увольнение, Кропоткин предположил, что сделано это не просто так.

«Как только у меня будет любая информация, сразу же будем принимать решение. Это безусловно», — добавил он.

Ранее стало известно о задержании Евгения Любивого на территории Куршской косы. Инцидент произошел 29 декабря: в машине, в которой находился главврач, обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Сам он от комментариев отказался. Администрация нацпарка «Куршская коса» сообщила редакции, что что за нахождение на территории ООПТ с оружием был оформлен протокол об административном правонарушения в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ».

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