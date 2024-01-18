В Калининграде открыли новый корпус школы № 50 на Каштановой аллее

В Калининграде в среду открылся новый корпус школы № 50 на Каштановой аллее, рассчитанный на 900 мест. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, в настоящее время помещения корпуса используют для проведения уроков допобразования и кружков.

«В недавно построенном здании имеется 44 кабинета, из них: 32 — учебные. Оборудованы кабинеты информатики, технического творчества, музыки, хореографии, беспилотных летательных объектов, робототехническая инженерная лаборатория, изостудия, информационный центр», — сообщили в пресс-службе.

Также в новом корпусе есть столовая на 480 мест, библиотека с читальным залом, оснащённым техническими средствами обучения, и залом для индивидуальных занятий, малый и большой спортивные залы, актовый зал на 450 мест, конференц-зал, театральная и телевизионная студия.

В администрации города заверяют, что педагоги и ученики 1-5 классов окончательно переедут в новое здание в феврале.

Напомним, изначально корпус должны были сдать в ноябре 2022 года, позже срок сдачи переносили дважды.





Фото — t.me/aa_alikhanov