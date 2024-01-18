В Калининградском зоопарке расширяют «жилплощадь» для слонихи Преголи (фото)

В Калининградском зоопарке проводят реконструкцию вольера слонихи Преголи. Об этом сообщает телеграм-канал зоосада.

«Сносим с глаз долой один бетонный пролет с шипами. За счет этого увеличиваем площадь уличного вольера слонихи примерно на 70 квадратов. Неплохая такая трехкомнатная квартира. В этой части вольера сделаем для нее богатую песочницу. И слонихе хорошо, и киперам облегчение: сейчас они таскают песок на тачках в вольер, а так подъехали на машине, высыпали из кузова — и гуляй!» — рассказали в зоопарке.

Фото телеграм-канала Калининградского зоопарка