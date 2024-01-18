Алиханов поручил выделить землю под центр реабилитации диких животных

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Губернатор Антон Алиханов поручил выделить земельный участок в Гурьевском округе некоммерческой организации «Биосфера Балтики» под центр для реабилитации диких животных. Вопрос обсуждался на оперативном совещании в областном правительстве в четверг, 18 января.

«Уже, наверное, третий или четвертый раз я с этой проблемой сталкиваюсь. Они всё время просят землю. Руководительница этого фонда или сотрудник говорит: „Нам не нужны деньги, дайте нам землю. У нас есть люди, которые нам готовы дать средства, но нужна земля для строительства вот этого вольера или какого-то помещения для содержания животных“», — сказал Алиханов.

Он попросил заняться этим вопросом региональное агентство по имуществу. По словам губернатора, организация «просит гектар». «Им нужно ближе к Калининграду, потому что, понятно, логистика, поэтому давайте в Гурьевском районе где-то на наших землях найдем — это вполне им будет удобно. Но я прошу уже эту тему закрыть, потому что это неприлично просто. Я уже устал это слушать. Или помогаем, или говорим: „Не поможем“», — отметил глава региона.

«Биосфера Балтики» занимается помощью диким животным в Калининградской области. На сайте говорится, что этой некоммерческой организацией разработан проект по строительству центра реабилитации и реинтродукции таких животных. Институту требуется участок площадью «от одного гектара либо с возможностью получить землю рядом».

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