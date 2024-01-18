Старинную водонапорную башню в Знаменске выкупил московский предприниматель

Московский бизнесмен выкупил водонапорную башню и участок, на котором она располагается, в Знаменске. Информация об этом появилась на площадке ГИС «Торги».



Начальная цена башни составляла 1 004 400 рублей. Предприниматель из Москвы Константин Трубицин предложил за нее в 2 раза больше — 2 150 000 рублей. Согласно ЕГРЮЛ, основной вид деятельности бизнесмена — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Объект площадью 48 кв. метров расположен на участке площадью 428 кв. метров с кадастровым номером 39:02:020013:329. По данным сайта «Пруссия39», водонапорная башня была построена в Велау (Знаменск) в 1913 году из полнотелого красного керамического кирпича.

В ноябре 2016-го здание признали объектом культурного наследия муниципального значения.