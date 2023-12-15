Старинную водонапорную башню в Знаменске выставили на торги за один миллион рублей

Администрация Гвардейского округа выставила на продажу старинную водонапорную башню в поселке Знаменск. Информация об этом появилась на площадке ГИС «Торги».



Площадь помещения составляет 48 кв. м, начальная цена торгов — 1 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 января 2024 года. Объект расположен на кадастровом участке с номером 39:02:020013:329. Башня считается объектом культурного наследия местного значения.

По информации сайта «Пруссия39», водонапорная башня была построена в 1913 году из полнотелого красного керамического кирпича.

