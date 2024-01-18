Власти Калининграда пообещали «заняться приобретением» техники для уборки тротуаров

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В 2024 году администрация Калининграда намерена уделить «усиленное внимание» вопросу приобретения техники для уборки тротуаров в зимний период. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова на оперативном совещании в областном правительстве в четверг, 18 января.

К расширению парка муниципального учреждения «Чистота» в очередной раз призвал губернатор Антон Алиханов. «Елена Ивановна, это прям обязательно. Уже загнанные ваши дворники не всегда имеют орудия работы правильные. Надо механизацией заниматься усиленным образом: бобкэты и всё остальное», — обратился он к главе горадминистрации.

В ответ Елена Дятлова сообщила, что в Калининграде запланирована «программа по подготовке тротуаров для возможности работы средств малой механизации». «В этом году именно усиленное внимание на приобретение тех бобкэтов, которые будут работать на тротуарах. Мы прекрасно понимаем, что одна единица техники может заменить энное количество дворников», — сказала сити-менеджер.

Ранее губернатор, говоря об уборке снега в регионе, заявил, что «не видит катастрофы» в Калининграде, но тротуары «оставляют желать лучшего, мягко говоря». Антон Алиханов предложил городским властям направить деньги, заложенные на зарплаты недостающих дворников, на уборочную технику.

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