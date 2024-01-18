Губернатор — чиновникам об уборке снега: «Мы с вами не в Майами живем»

Губернатор Антон Алиханов призвал чиновников активизировать работу по уборке снега. Об этом он заявил на оперативном совещании в областном правительстве в четверг, 18 января. По словам глав региона, в отдельных муниципалитетах — «просто голый лед, никто ничего не чистит».



«Коллеги, я обращаю внимание, что у вас есть ваши полномочия и вы должны этим заниматься. И то, что у нас бывает снег и бывает гололед, это не новость. Мы в конце концов с вами не в Майами живем. Работайте, пожалуйста, продолжайте заниматься. Пока сказать, что жители региона удовлетворены этой работой, я не могу. Скорее нет, чем да», — обратился Алиханов в главам муниципалитетов.

Вместе с тем он отметил, что «не видит катастрофы» в Калининграде. «Но отдельные элементы, в частности, тротуары — вот эти вот вещи оставляют желать лучшего, мягко говоря», — добавил губернатор. Он призвал администрацию «усиленным образом» заниматься механизацией процесса уборки улиц. «Уже загнанные ваши дворники не всегда имеют орудия работы правильные», — обратился Антон Алиханов к сити-менеджеру Калининграда Елене Дятловой.