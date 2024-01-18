Губернатор — чиновникам об уборке снега: «Мы с вами не в Майами живем»

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Губернатор Антон Алиханов призвал чиновников активизировать работу по уборке снега. Об этом он заявил на оперативном совещании в областном правительстве в четверг, 18 января. По словам глав региона, в отдельных муниципалитетах — «просто голый лед, никто ничего не чистит».

«Коллеги, я обращаю внимание, что у вас есть ваши полномочия и вы должны этим заниматься. И то, что у нас бывает снег и бывает гололед, это не новость. Мы в конце концов с вами не в Майами живем. Работайте, пожалуйста, продолжайте заниматься. Пока сказать, что жители региона удовлетворены этой работой, я не могу. Скорее нет, чем да», — обратился Алиханов в главам муниципалитетов.

Вместе с тем он отметил, что «не видит катастрофы» в Калининграде. «Но отдельные элементы, в частности, тротуары — вот эти вот вещи оставляют желать лучшего, мягко говоря», — добавил губернатор. Он призвал администрацию «усиленным образом» заниматься механизацией процесса уборки улиц. «Уже загнанные ваши дворники не всегда имеют орудия работы правильные», — обратился Антон Алиханов к сити-менеджеру Калининграда Елене Дятловой.

Ранее губернатор предложил городским властям направить деньги, заложенные на зарплаты недостающих дворников, на уборочную технику. В конце ноября в администрации Калининграда сообщали, что в штате МБУ «Чистота» числится 375 дворников. «Именно поэтому мы на плановой основе ежегодно проводим мероприятия, когда переводим наши тротуары под мехуборку», — сообщала Елена Дятлова.

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