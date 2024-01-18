Роспотребнадзор выступил против проведения крещенских купаний в Гусеве

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили качество воды в водоёмах муниципалитетов, где запланировано проведение крещенских купаний. Одна из проб оказалась неудовлетворительной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Был проведён отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим показателям. Из представленных для лабораторной оценки проб воды, качество воды отвечает гигиеническим нормативам в купелях Гвардейского МО, Гурьевского МО и Янтарный ГО. В купели Гусевского ГО вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — отметили в Роспотребнадзоре.

Гусевской администрации внесено предложение не допускать проведения купаний в крещенской купели реки Писсы по ул. Толстого, 2А.